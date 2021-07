Van kwaad naar erger: Lamkel Zé maakt het (weer) te bont in de kleedkamer van Antwerp

Didier Lamkel Zé (24) maakt zich weer onmogelijk, in de hoop (goedkoper) weg te mogen. Maandag toonde hij via Instagram zijn chatgeschiedenis met Anderlecht-supporters, om aan te geven dat hij graag naar paars-wit zou gaan, maar hij maakte het diezelfde ochtend ook bont in de kleedkamer van Antwerp.

Hij was daar niet welkom – aangezien hij met de beloften traint –, werd na een discussie met de coach buitengezet, maar weigerde en begon weer van alles te bekladden. Het escaleerde even, maar uiteindelijk vertrok hij alsnog. Dinsdag trainde hij gewoon weer met de beloften, waar intussen ook Guy Mbenza vertoeft. De aanvaller mag vertrekken, Seraing probeert zoals eerder aangegeven hem te huren.