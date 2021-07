Remco Evenepoel spreekt woorden van steun uit voor slachtoffers van zondvloed

LEES OOK. Ook olympiërs houden een minuut stilte in atletendorp in Tokio

Remco Evenepoel is momenteel in Tokio voor de Olympische Spelen, maar dat houdt de jonge wielrenner niet tegen om op deze dag van nationale rouw zijn steun uit te spreken voor de slachtoffers van het extreme noodweer. In het Frans en in het Nederlands stak hij de slachtoffers een hart onder de riem.

“Beste Belgen. Met deze video wil ik tonen dat ik achter jullie sta en dat ik aan jullie denk”, klinkt het. “Ik heb het nieuws de afgelopen dagen gevolgd via sociale media en ik vind het heel erg triest om te zien hoe alles uitgedraaid is. Ik wil jullie dan ook laten weten dat ik enorm hard achter jullie sta en dat ik jullie enorm hard steun. Het is enorm triest om te zien hoe het er de afgelopen dagen aan toe gegaan is en hoe erg de situatie is. Ik kan jullie zeggen dat het mij ook veel pijn heeft gedaan. We zullen er op deze Spelen alles aan doen om er het maximale uit te halen om te tonen dat jullie niet alleen staan. Heel, heel veel sterkte en tot heel snel.”

Evenepoel rijdt zowel de olympische tijdrit, als de wegrit. De wegrit wordt zondagochtend afgehaspeld, de tijdrit staat volgende week woensdag op het programma.

