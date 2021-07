Marathonloper Koen Naert kijkt reikhalzend uit naar Spelen: “Ik hoop de beste versie van mezelf te laten zien”

Marathonloper Koen Naert hoopt op de Olympische Spelen “de beste Koen Naert ooit te laten zien”. De Europese kampioen werkt nog enkele trainingssessies af en voelt zich fit na een stage in Kenia. Maar hij benadrukte dinsdag niet te hopen op een medaille.

Naert is terug thuis na een stage in Kenia, “het hardloopmekka van de wereld”, die “heel goed is verlopen”. De Europees kampioen is klaar voor de Olympische Spelen in Tokio maar de komende dagen zijn nog wel nog enkele trainingssessies in een hittekamer in Gent voorzien om te acclimatiseren.

Op de Olympische spelen hoopt hij “de beste Koen Naert ooit te kunnen laten zien”. “Wat de plaats ook is, ik zal tevreden zijn. Ik zal alles op alles zetten om daar top te zijn. Voorlopig verloopt alles volgens plan. Ik hoop dat nog tweeënhalf week te kunnen doortrekken om top te zijn in Sapporo.”

De hoop op een medaille werd dinsdag niet benadrukt. “Het is en blijft een marathon. Een van de moeilijkste disciplines om in aanmerking te komen voor een medaille. We doen ons best en zullen tevreden moeten zijn met de plaats die ik behaal.”