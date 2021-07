Nieuwe loopschoenen van Balenciaga? Dat is dan bijna 1.000 euro

Wie een loopje wil nemen in de nieuwste loopschoenen van het Franse luxemerk Balenciaga moet er iets voor overhebben: 865 euro om precies te zijn. De kans dat iemand je pad kruist in dezelfde exemplaren is aan de kleine kant. Er worden maar 650 paar van dit type gemaakt.

Balenciaga heeft voor deze ontwerpen het midden gehouden tussen een vintage look en het uitzicht van hypermoderne hardloopschoenen. De retrotoets herken je aan de ruwe snit, duidelijke stiksels en het aan elkaar gekleefde leer ter hoogte van de wreef. De modernere zool, met het woord runner op de zijkant, is dan weer geïnspireerd op het Track-model van het merk.

Op de hiel is in een lusje voorzien om de trainers sneller te kunnen aantrekken, terwijl een groot B-logo knipoogt naar het label. Op elk paar staan ook enkele letters. Die dienen als serienummer, zo weten de fans welk nummer van deze beperkte oplage ze aan hun voeten hebben.

De schoenen worden zowel in vrouwen- als mannenmaten verkocht in het zwart, wit of grijs met bordeaux. Je shopt ze exclusief via de website van Kith, de lanceringspartner van het luxelabel.