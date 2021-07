COLUMN SHANNA WOUTERS: Overspoeld door solidariteit!

Een druppel op een hete plaat, zo voelt het, wanneer we hier in huis materialen verzamelen voor de slachtoffers van de watersnood. Een oproep vanuit een driekoppig team op Facebook gaf aan dat er nood was aan hygiënische producten, dus trok ik de kasten open. Wij kunnen wel wat missen... zij hebben niks meer. Onder die noemer ging ik rigoureus door de kasten. Het leverde toch een aardige buit op. Bij het verzamelpunt in Heusden-Zolder aangekomen kon Moeke het niet laten om een camionette te helpen laden die net klaar stond om richting het getroffen gebied te vertrekken. Ik zat er bij en keek er naar... en hoorde dat er transport te kort was. Gigantisch veel goederen lagen klaar in de zaal, vrachtwagens en vrachtwagens vol… alleen moesten ze de vrachtwagens nog vinden. Ja, Tommy, Tanja en Chris hadden al heel wat in beweging gebracht. Voor ik het wist was ik een klein schakeltje in de ketting van mensen die mee hielpen. De grote namen in de transportwereld bleken moeilijk bereikbaar, sommigen kregen het begrijpelijk niet meer georganiseerd en anderen waren ronduit grof. "Aan zoiets deden ze niet mee." Opnieuw begonnen we te bellen op zoek naar kleiner vervoer. Ik zocht in "eigen hof". Gelukkig wou Jacobs Service Station ons bijspringen, met alvast twee grote camionetten. Een geschenk uit de hemel. Dus onmiddellijk op weg om ze op te halen. Ter plaatse kregen we nóg het aanbod van twee camionetten en chauffeurs. Op Facebook zag ik een bericht met een hulpaanbod van de firma Brepoels. Een telefoontje later kwamen zij ook met twee bestelwagens. Ondertussen had Chris gebeld met de Gouden Truckers, die ik tussen mijn facebookcontacten vond. Dit is een organisatie van truckers die zich normaal belangeloos inzetten voor o.a. rondritten met mindervaliden. Voorzitter Danny van de Gouden Truckers lanceerde een oproep en onmiddellijk vertrokken er vrachtwagens naar Zolder. Een ongeziene respons kwam op gang. Chris coördineerde het transport op de weg, Tanja onderhield de contacten met de lokale overheden zodat we wisten welke transporten waar terecht konden, Tommy zorgde dat de camions geladen waren en vele helpende handen maakten zo veel werk licht. Ondertussen bereikten de eerste vrachtwagens Pepinster, waar blijkbaar ook een grote vraag naar drinken was. Dus werd er drank gezocht. Met, in Zolder, een supermarkt achter de hoek gingen ze er op goed geluk aankloppen en gelukkig waren de mensen direct mee met het verhaal. We konden een extra transport inzetten met drank dankzij Broekmans. We hadden zelfs een vrachtwagen ter beschikking om op nog een extra locatie te laden. Er had nog iemand opgeroepen voor hulpmiddelen, waarvan het transport al geregeld was. Helaas stond daar de tuin vol en was er helemaal geen transport. Gelukkig waren de truckers zo vriendelijk om het meteen te gaan opladen. De trucks bleven komen en dus werd er opnieuw gebrainstormd, over gemeentegrenzen heen. Iemand riep dat er in Houthalen een inzameling was en nog wat telefoontjes later bleek dat ook GamCare goederen wou meesturen. Deze organisatie zet zich belangeloos in voor slachtoffers in nood overal ter wereld, maar nu was de nood het hoogst in België, dus vonden zij het vanzelfsprekend dat ze hielpen. Alle barrières vielen weg, taal, politiek, gemeentelijk, dit was niet de plaats of tijd om aan jezelf te denken, er moest enkel gedacht worden aan de mensen ginder. Vele verenigde krachten zorgden ervoor dat laarzen, matrassen, hulpgoederen en voeding gedistribueerd werden. Door een stelletje burgers die nog nooit zoiets gedaan hadden. In samenspraak met lokale besturen werden goederen verstuurd naar Pepinster, Theux, Luik, Verviers, Seraing, Olne, Bomal enzomeer. Telkens werden de chauffeurs warm ontvangen. Terwijl ze soms in het midden van het rampgebied stonden, zoals in Pepinster of Theux. De kloof tussen Vlaanderen en Wallonië was nog nooit zo klein. Terwijl het water in Wallonië wegtrok, heb ik af en toe toch waterlanders moeten verbijten aan de telefoon en me moeten excuseren omdat ik emotioneel werd. Waar het water alles had overspoeld, was nu een stortvloed van solidariteit. Wat ben ik fier dat ik deel mocht uitmaken als kleine schakel van deze grootse ketting van barmhartigheid.