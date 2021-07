Katja Retsin: “Trouwring teruggevonden dankzij zuinigheid VRT”

De presentatrice verloor haar trouwring jaren geleden tijdens opnames voor het VRT-programma ‘Steracteur, sterartiest’. “Bij de opnames van een reclamefilmpje zat ik urenlang in een zwembad. Toen ik ’s avonds thuiskwam, merkte ik op dat ik mijn trouwring kwijt was – waarschijnlijk omdat mijn handen door de koude verschrompeld waren. Ik heb toen nog naar dat zwembad gebeld, maar zij vonden die ring niet terug.”

Retsin liet daarop een nieuwe trouwring maken, in de veronderstelling dat ze haar oorspronkelijke trouwring nooit meer terug zou krijgen. “Maar twee jaar later kreeg ik plots een mailtje van een collega bij Ketnet, die vroeg of het zou kunnen dat ze mijn trouwring teruggevonden had. Blijkbaar hadden ze daar de gele kuishandschoenen – die ik voor dat filmpje had moeten dragen – hergebruikt. Bizar toch? Normaal gooi je zoiets weg als dat gebruikt is. Maar door de zuinigheid van de VRT was dat bij de afdeling rekwisieten beland. Dat is het lot: ik moest die trouwring terugvinden.”