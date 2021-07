Modeontwerpster Donatella Versace vol lof over uitbundige outfit Lukaku

De Italiaanse modeontwerpster Donatella Versace (66) heeft via Instagram haar bewondering voor landgenoot Romelu Lukaku geuit. De stervoetballer droeg een volledig ensemble van Versace en dat vond ze helemaal geweldig.

“Een very Versace zomerlook. Absoluut verbluffend”, schrijft ze aan het Instagramadres van Lukaku zelf. Om te benadrukken dat ze de voetballer echt the bomb vindt, plaatst ze er nog een rij emoticons in de vorm van een knal bij.

De outfit zelf bestaat uit twee stuks: een luchtige, knielange short en een hemd in kanariegeel. Beide items zijn bedrukt met allerlei zomerse prints zoals zeesterren, sterren, schelpjes en kleurvlakken in roze en blauw. Ook een geprinte ketting in goudkleur, typisch voor het luxelabel, prijkt erop.

Voor de fans: de look is nog te koop en ook beschikbaar in twee andere kleuren.

Lukaku combineert de uitbundige look, die een totaalwaarde heeft van 1.390 euro, met een goudkleurig horloge, dito bril en zijn gespierde blote bast. Onze landgenoot, die voetbalt bij de Italiaanse topclub Inter, ligt in de bovenste schuif bij Versace. Hij poseerde vorige maand ook al in een onderbroek en kamerjas van het merk op de cover van L’Uomo Vogue.