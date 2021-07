Maaseik

In de loop van de namiddag kunnen personenwagens opnieuw over de Pater Sangersbrug in Maaseik. De brug over de Maas was sinds vorige week afgesloten voor alle verkeer door het hoge waterpeil en de sterke stroming. Zwaar vervoer zal nog minstens een week moeten omrijden. Een expertise moet duidelijkheid scheppen of het noodweer voor schade heeft gezorgd aan de Maasbrug.