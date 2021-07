Burgemeester Lanaken vraagt Vlaamse steun bij opruimingswerken

Lanaken

Burgemeester Marino Keulen van Lanaken roept de Vlaamse ministers Demir en Peeters op om ondersteuning bij de opruimingswerken na de Maasoverstromingen. Hij dringt aan op de inzet van zwaardere machines. De gemeente is met de eigen technische dienst begonnen met het ophalen van het grof vuil. Pas binnen twee weken, als alle gevaar geweken is, worden vrijwilligers ingeschakeld voor een grote inzamelactie van al het klein afval dat aangespoeld is. Ook in het gehucht Herbricht, dat volledig onder water liep, is de opkuis begonnen. Maar dat is geen lachertje.