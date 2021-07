Wie in Maaseik nog zandzakjes heeft, mag ze gerust bewaren. — © MMD

Maaseik

Het gevaar van de Maas in Heppeneert is geweken, dus sinds maandagavond is de straat tussen de Ringlaan en de Pastoorsdijk weer open. Inwoners die nog zandzakjes hebben, mogen die houden. Het containerpark zal op de nationale feestdag ook uitzonderlijk open zijn.