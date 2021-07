Aantal vermisten loopt weer op naar 116

Het aantal vermisten is weer opgelopen tot 116, dat bevestigt het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden bij VTM Nieuws.

LIVE. België getroffen door zondvloed: volg het hier op de voet

Het Nationaal Crisiscentrum had die balans maandag nog teruggebracht tot een 70-tal vermisten, maar er was al gewaarschuwd dat het aantal vermiste mensen nog een aantal dagen zou kunnen fluctueren. Er kunnen namelijk aan de ene kant mensen van de lijst worden geschrapt - zo gaven maandag zowat 50 mensen een teken van leven -, maar aan de andere kant worden nieuwe mensen als vermist opgegeven door familie of vrienden die ongerust worden omdat ze al enkele dagen niets van hen hebben vernomen.

Het aantal doden staat dinsdagmiddag nog altijd op 31. Van hen zijn er intussen 29 geïdentificeerd, zegt Yves Stevens, de woordvoerder van het Nationaal Crisiscentrum. Later op de dag verspreidt het crisiscentrum een nieuwe stand van zaken.