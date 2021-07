Negen dagen nadat Richard Branson naar de ruimte vloog in de eerste commerciële lancering ooit, is het dinsdag de beurt aan collega-miljardair Jeff Bezos. De oprichter van Amazon vertrekt om 15 uur met het ruimtetuig New Shepard van zijn ruimtevaartbedrijf Blue Origin. De rijkste man ter wereld zal zo’n drie minuten gewichtloos zijn tijdens de vlucht die nog geen elf minuten duurt. Volg het hier live.