Brussel opent gebruikersruimte voor druggebruikers: “Niet de bedoeling om druggebruik te promoten”

De stad Brussel opent in december 2021 in de Woeringenstraat een zogenaamde ‘risicobeperkende gebruikersruimte’ voor druggebruikers. Drugverslaafden zullen er in veilige omstandigheden hun drugs kunnen gebruiken, en komen tegelijkertijd in contact met gezondheidswerkers en sociale werkers. “Het is duidelijk niet de bedoeling druggebruik te promoten, wel de risico’s en de schade voor de verslaafden en de gemeenschap te beperken”, zegt burgemeester Philippe Close.