VRT en VTM passen zendschema aan op dag van nationale rouw: dit verandert er

Dinsdag 20 juli is uitgeroepen tot dag van nationale rouw naar aanleiding van de dodelijke watersnood in het land. Om 12 uur is er een minuut stilte om de slachtoffers te gedenken. Ook de tv- en radiozenders voeren daardoor een aantal wijzigingen door. Een overzicht.

Op Eén zal Het journaal van 19 uur langer duren dan gebruikelijk, waarna een licht aangepaste avondprogrammatie volgt. Het korte programma De stoel gaat door, maar de aflevering van de quiz Switch schuift een dagje op. De andere avondprogramma’s starten eerder dan voorzien. Om 19.49 uur is er The American dream XL, gevolgd door Het huis, een aflevering van Gevoel voor tumor en tot slot het laatavondjournaal om 22.15 uur. Ook de aflevering van FC De Kampioenen zal dus niet te zien zijn dinsdagavond.

Bij Canvas gaan ze langer door op de actualiteit van de dag van de nationale rouw in een langere aflevering van Terzake. Ook aan de jeugd wordt gedacht. Bij Karrewiet op Ketnet brengt men verslag uit op kindermaat. De reporters zullen uitleggen wat een dag van nationale rouw betekent.

Ook op de VRT-radionetten zijn er aantal wijzigingen. Op Radio 1 is de uitzending van #weetikveel om 12 uur vervangen door een extra uitzending van De wereld vandaag met Ruth Roets. Op Radio 2 ruilen ze de zomerprogramma’s de hele dag in voor Beste buren met verschillende presentatoren. Van 8 tot 12 uur met Kim Debrie en Daan Masset, van 13 tot 16 uur met Karolien Debecker en van 19 tot 23 uur met Marc Pinte. Er zal muziek gedraaid worden die steun biedt en er worden verhalen gebracht van mensen die helpen op de plekken die getroffen zijn door de watersnood.

MNM laat de zomerse muziekprogramma’s Sing your summer en MNM Summer hits vallen voor de dag en laat luisteraars plaatjes aanvragen die steun bieden. Bij Klara gaat de uitzending van het Preludium concert niet door. Studio Brussel zendt de geplande Tomorrowland Around the world dj-sets niet uit.

Alle radionetten van de VRT, DPG, Mediahuis en de lokale radiozenders van de Vereniging Regionale Radio Omroepen (VRRO) draaien na het nieuws van 12 uur het nummer No sound but the wind van Editors, als teken van solidariteit.

Ook bij VTM hebben ze de programma aangepast. Na Het nieuws om 19 uur en het weerbericht volgt een special van Helden van Hier: Helpende handen. Daarbij heeft productiehuis Geronimo de solidariteit na de watersnood in beeld gebracht, door tientallen Vlamingen te volgen die ieder op hun manier de inwoners in de getroffen gebieden in Wallonië helpen. De camera’s zijn ook aan boord bij de brandweerkorpsen uit onder andere Oostkamp en Antwerpen, die vrijwillig komen helpen om huizen uit te ruimen. Daarna volgt de film Christopher Robin, een verhaal over vriendschap en er zijn voor elkaar. Daarna volgt De omgekeerde wereld en de uitzending van Telefact zomer luidt de nacht in. Uit het zendschema verdwijnt de tweede aflevering van het BV-spelprogramma Waarheid, durven of doen. Dat zal een dag later te zien zijn.

Qmusic en Joe focussen gisteren en vandaag op de slachtoffers en vrijwillers in de rubriek Helpende handen. De hele dag door zijn er getuigenissen te horen. Zowel op Qmusic, Joe als Willy wordt de playlist aangepast. Om 12 uur zal er een minuut stilte zijn, zoals in de rest van het land om de dodelijke slachtoffers te gedenken.