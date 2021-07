Loeiende sirenes en indrukwekkende stilte: zo herdenkt Limburg slachtoffers van noodweer

Om 12 uur stipt viel het hele land heel even stil om de slachtoffers van het noodweer te herdenken. Ook in Limburg hingen de vlaggen halfstok, loeiden de sirenes en waren er indrukwekkende momenten van stilte. Een impressie.

Genk

Met vlaggen halfstok en een indrukwekkende sirene van voor de poorten gestalde brandweerwagens, politievoertuigen en ambulances werd dinsdagmiddag aan de brandweerkazerne van Genk het teken van nationale rouw symbolisch in de verf gezet.

De actie werd gevolgd door een minuut ingetogen stilte. Na de plechtigheid loofde burgemeester Wim Dries de inzet van de hulpdiensten in de politiezone Carma en brandweerzone Oost Limburg. Hij wees er op dat de hulpdiensten erin geslaagd zijn mensen te helpen op ogenblikken dat dit noodzakelijk was. “Ik heb de laatste dagen geleerd dat er weinig te doen valt tegen de verwoestende kracht van water. Toch hebben alle diensten hun uiterste best gedaan om de gevolgen van de ramp te beperken.”

Brandweercommandant Dominic Knapen zei dat de hulpdiensten niet alleen stonden en ook op elkaar konden rekenen. “De samenwerking met de veertien aangesloten gemeenten is altijd goed”, zegt Knapen. “Nu is gebleken dat dit ook in moeilijke omstandigheden het geval is.”

Beringen

Om 12 uur stipt liet ook de politie van Beringen de sirene afgaan, gevolgd met een minuut stilte aan het stadhuis, de brandweerpost en het gebouw van de lokale politiezone om de slachtoffers van de ramp een hart onder de riem te steken. Volgens korpschef Geert Wouters is die steun erg belangrijk. “Het is belangrijk om onze steun te betuigen. Niet alleen met een minuut stilte maar ook door de komende dagen onze manschappen te leveren waar nodig.”

© zb

© zb

Lommel

In Lommel verzamelde het stadspersoneel samen met burgemeester en schepenen voor het stadhuis om stil te staan bij de slachtoffers van de watersnood. Enkele tientallen mensen kwamen samen op het plein om dit moment te delen. De politie van Lommel liet symbolisch de sirenes afgaan.

© gvb

© gvb

Sint-Truiden

In Sint-Truiden werd ingetogen hulde gebracht aan de getroffen slachtoffers en hulpverleners van die door de wateroverlast getroffen werden. De hulde gebeurde aan de brandweerkazerne in aanwezigheid van brandweer, de lokale politie en burgemeester Veerle Heeren. Om klokslag 12 uur werden de hulde ondersteund met een minuut stilte en door loeiende sirenes.

Diest

In Diest kwamen manschappen van brandweer, politie en de technische dienst van de stad voor het stadhuis samen. Met loeiende sirenes werd hulde gebracht aan al wie betrokken was bij de hulpacties de jongste dagen. De minuut stilte als nagedachtenis van de slachtoffers werd gevolgd door een applaus van het aanwezige publiek.

Tongeren

In het vaccinatiecentrum van Tongeren werden er heel even geen prikken gezet dinsdagmiddag: ook daar werd een minuut stilte gerespecteerd.

© diro

Hasselt

Ook op de weide van Pukkelpop, waar de opbouw van het festival in volle gang is, werd stilgestaan bij het immense verdriet. De hele ploeg hield er een minuut stilte.

Verviers

In het zwaargetroffen Verviers werd er een herdenkingsplechtigheid georganiseerd. Onder meer koning Filip, koningin Mathilde en premier Alexander De Croo waren daarbij aanwezig.

