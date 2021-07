Koning werd zelfs emotioneel: minuut stilte in het hele land voor slachtoffers noodweer

Op verschillende plaatsen in ons land is om 12.01 uur een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de overstromingsramp en hun naasten. Net daarvoor loeiden de sirenes van de hulp- en interventiediensten. In het land hangen ook de vlaggen halfstok.

Koning Filip was – samen met premier Alexander De Croo – in Verviers, de Luikse gemeente die bijzonder zwaar getroffen werd, om een herdenkingsplechtigheid te houden aan de brandweerkazerne. De vorst werd zelfs emotioneel tijdens het eerbetoon. Ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, Waals minister-president Elio Di Rupo, minister-president van de Franse Gemeenschap Pierre-Yves Jeholet, de gouverneur van Luik Hervé Jamar en burgemeesters van de getroffen gemeenten zijn aanwezig.

De voertuigen van openbaarvervoermaatschappijen De Lijn en de MIVB stonden ook een minuut stil, al stopten de bus-, tram- en metrochauffeurs pas aan hun eerstvolgende halte, om de veiligheid van de reizigers en andere weggebruikers niet in het gedrang te brengen. De NMBS legde de treinen niet stil, maar vroeg reizigers en het personeel om de minuut stilte in acht te nemen.

Ook de atleten van Team Belgium hielden een minuut stilte in het Olympisch dorp in Tokio. En alle nationale radiozenders draaiden om 12 uur het nummer ‘No Sound But The Wind’ van Editors.

