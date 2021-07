Demir: “Potentiële kopers moeten beter ingelicht worden over mogelijke overstromingen”’

Wie in Vlaanderen een gebouw of perceel wil kopen, moet beter geïnformeerd worden over het mogelijke overstromingsrisico. Dat zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Volgens de N-VA-minister heeft de Vlaamse regering vorige vrijdag een aanpassing van de waterwetgeving goedgekeurd die moet zorgen voor die betere informatie. Zo verdwijnt de verwarrende term “mogelijk overstromingsgevoelig” en moeten potentiële kopers ook duidelijker ingelicht worden over de mogelijke bronnen van overstroming. Verder zal ook de klimaatverandering mee in rekening worden gebracht.