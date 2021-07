Drie bestelwagens met hulpgoederen naar getroffenen van de watersnood

Het voorbije weekend organiseerden vrijwilligers van BUUR een inzamelactie voor de getroffenen van de watersnood in ons land. In overleg met het Rode Kruis werden vooral kledij, water en reinigingsproducten ingezameld.

“De respons was groot in Houthalen-Helchteren”, zegt Luciana Costa. “Honderden mensen kwamen spullen doneren. Dat zorgde ervoor dat we in totaal drie volle bestelwagens, samen goed voor zo'n 5 ton hulpgoederen, konden afleveren in het getroffen rampgebied. De solidariteit was intens.”

BUUR zamelde ook bewust goederen in. “In onze gemeente zijn er nogal wat mensen die niet de mogelijkheid hebben om geld te doneren”, zegt Michiel Lenssen. “Toch willen ook deze mensen hun steentje bijdragen. Dat kon via deze inzamelactie. We hadden bovendien vooraf alles afgestemd met de mensen van het Rode Kruis, zodat we gericht spullen konden inzamelen en die ook op specifieke plaatsen in het rampgebied in overleg met de lokale actoren konden afleveren.”

Tekeningen

De inzamelactie zorgde voor hartverwarmende taferelen. “Er kwamen mensen langs die op zondagochtend nog snel naar de winkel gingen om wat poetsproducten of water te kopen, speciaal voor deze inzameling. Kindjes die tekeningen met opbeurende boodschappen maakten en die in de kledingzakken stopten. Zo mooi en warm om te zien”, aldus Eefje Van Wortswinkel. “Een oprechte dankjewel aan iedereen die heeft bijgedragen aan deze inzamelactie.”

Het was een geslaagde inzameling. Met de steun van onder meer Verhuizingen Jacobs en Bruno Car Rental werden de goederen veilig en wel afgeleverd in Luik en in het rampgebied rond Pepinster waar de lokale organisatie alles verder sorteert en bedeelt.