Zonhoven

Een Zonhovenaar (59) is dinsdag veroordeeld tot 15 maanden cel met volledig uitstel nadat hij het huis van zijn ex langs de Koningsbergweg in Zonhoven in brand stak. De ernstig zieke dader raakte het spoor bijster nadat zijn vrouw hem verlaten had, zijn café failliet ging en de verkoop van de woning mis liep.