Maasmechelen

Aan een pijpleiding die onder de Maas loopt is dinsdag een lek ontstaan, waardoor de dieselachtige substantie nafta in de Maas stroomt. De pijpleiding wordt daarom vanuit Leut (Maasmechelen) uitgespoeld met water. De oorzaak van het probleem is de wateroverlast van de afgelopen dagen.