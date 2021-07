TOUR DE WALLONIE

De tweede etappe van de Tour de Wallonie zal woensdag dan toch doorgaan. Circuit Zolder springt namelijk in de bres als alternatief voor de afgelaste rit tussen Verviers en Herve. “Het is de bedoeling om dertig ronden af te leggen, goed voor 120 km in totaal”, verklapt Marc Wauters, cycling manager van Circuit Zolder. De start wordt gegeven om 15u.