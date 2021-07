OPROEP. Wie zamelt er goederen in voor de slachtoffers overstromingen?

Na de verwoestende overstromingen van vorige week zijn er in het hele land spontane hulpacties opgestart. Ook op de dag van nationale rouw zijn in Limburg vandaag tientallen mensen in de weer om de getroffen families te helpen.

De hulp kent vele gezichten. Vrijwilligers die naar de rampgebieden reizen om de lokale bevolking te helpen bij de opruimingswerken. Of mensen die hele vrachtwagens hulpgoederen inzamelen en ze vervolgens naar de zwaarst getroffenen rijden.

Bent u zo iemand of is uw vereniging hiermee bezig, dan willen we dat graag weten. Of dat nu in Limburg, Wallonië of elders is.

rd