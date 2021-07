Fiets- en voetveer Ophoven weer in de vaart

“In principe zal het veer vanaf morgen, woensdag 21 juli, terug in de vaart gezet worden,” klinkt het bij Visit Kinrooi. “Dat in tegenstelling tot het autoveerpont op de Maas tussen Meeswijk en Berg-Urmond. Het wassende water van de afgelopen week heeft de toegangsweg aan de Belgische kant immers weggespoeld. Via onze pagina op Facebook houden we bezoekers op de hoogte van het laatste nieuws over het veerpont in Ophoven.”