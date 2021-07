Toch een beetje waterpret: de mooiste zomerfoto’s van onze lezers, deel 4

LEES OOK. Stuur hier uw mooiste zomerfoto’s in en zie ze schitteren in Goesting

Maak deze zomer een prachtige foto in eigen provincie die de schoonheid van Limburg en/of dat heerlijke zomergevoel alle eer aandoet, en stuur ‘m in via bovenstaande link. De allermooiste beelden krijgen elke zaterdag een plek op de backcover van Goesting, en komen in een online poll voor onze lezers terecht: wie de meeste stemmen verzamelt, wint een iPhone 12. Hoe schoon is dat?

Dit zijn onze favorieten van deze week. Je vindt deze beelden ook terug op de backcover van weekendmagazine Goesting op zaterdag 17 juli.

De savanne in Heusden-Zolder

Foto ingestuurd door Christiane Schraepen uit Heusden-Zolder.

Dit is gewoon Heusden-Zolder, maar: “Lijkt dit niet eerder een foto van de savanne?”, zegt Christiane Schraepen.

Mooie morgen in Oudsbergen

Foto ingestuurd door Sylvia Vanderstegen uit Oudsbergen.

“Na een regenachtige nacht heeft de ochtendstond goud in de mond”, vindt Sylvia Vanderstegen.

Zwaantje in de straat

Foto ingestuurd door Andrea Simons uit Hasselt.

De wateroverlast leverde tragische beelden op, maar hier in Hasselt kwamen ze er met de schrik van af. Andrea Simons: “De speelstraat in de Monninxstraat werd even een zwemstraat. Terwijl de buren elkaar helpen met kelders leeg te pompen, spelen de kids zorgeloos op straat.”

Koerselse kikker

Foto ingestuurd door Rachel Raeyen uit Beringen.

Rachel Raeyen stuurde dit prachtige beeld in: een kikker in een vijvertje in Koersel.

