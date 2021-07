Oudsbergen

Oudsbergen laat als blijk van medeleven met de slachtoffers van ed watersnood de nationale vlaggen in Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek samenbinden met een zwart rouwlint. Om 12 uur luiden in de acht deelkernen kerkklokken en laten de politiediensten hun sirenes loeien. Om 12.01 uur is er een minuut stilte. De schepenen en de politiediensten verzamelen aan het gemeentehuis in Meeuwen.