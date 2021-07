Wouter De Vriendt (Groen) over hongerstakers: “Er is kostbare tijd verloren”

“Er is kostbare tijd verloren” in het dossier van de mensen zonder papieren in hongerstaking. Dat heeft Kamerfractieleider Wouter De Vriendt (Groen) dinsdag benadrukt op Radio 1. Voor CD&V-voorzitter Joachim Coens was van in het begin duidelijk wat de situatie was en zijn er nu bijkomende elementen gecreëerd, met de neutrale zone en de aanduiding van een gezant. Het is volgens hem belangrijk dat de hele regering nu zegt dat dit de weg is die moet worden bewandeld.