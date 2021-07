SUPyoga is nieuwe trend

Op een Stand Up Paddleboard opeenvolgende yogahoudingen doen terwijl het water onder je door kabbelt en je lichaam en mind in balans komen. Dat is SUPyoga.

Suppen is naast een surf- en peddelsport vooral ook een balanssport. Een SUPyoga les begint met een korte supinstructie, daarna volgen een opwarming, zonnegroeten, staande-, balans-, zittende-, en liggende houdingen. En tot slot een eindontspanning. Een sessie duurt 1.5 uur. Tijdens SUPyoga verbeter je jouw balans en flexibiliteit en ook tijdens het suppen versterk je jouw core (buik, rug, billen en benen).SUPyoga is voor iedereen mogelijk. Er is geen SUP en/of yoga ervaring voor nodig. Meer info op www.supclubmaasvallei.be.