Miss Wellness Media 2021 zet zich in voor slachtoffers overstromingen

De wateroverlast en de overstromingen in het oosten van ons land en in verschillende gemeenten in de buurt van Tongeren de voorbije week is niemand ontgaan. Ook de op 10 juli in Antwerpen tot Miss Wellness Media verkozen Salina Destordeur uit Tongeren wilde haar steentje bijdragen. Door haar verkiezing tot Miss Wellness Media volgde Salina de gebeurtenissen via verschillende mediakanalen op de voet op. Meteen was ze bereid om zich onbaatzuchtig in te zetten voor haar medemensen die in nood verkeren en door de natuurramp al hun hebben en houden zijn kwijtgeraakt.

Op zaterdag 17 juli ging Salina zo het Tongerse Rode Kruis helpen met de inzamelactie die georganiseerd werd voor de slachtoffers. "Het is misschien een druppel op een hete plaat, maar met z'n allen kunnen we ons steentje bijdragen en kan deze hulpactie uitgroeien tot één groot hartverwarmend initiatief", klinkt het. En daar wil Salina als pas verkozen Miss zeker deel van uitmaken.