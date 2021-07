VtbKultuur Zutendaal fietst langs kunstwerken in Bilzerse deelgemeenten

Enkele leden van vtbKultuur trokken er zopas op uit met de fiets voor een tochtje langs ‘Kunst in het Dorp’. Ze hielden halt bij zo'n tien kunstwerken in de verschillende deelgemeentes.

'Kunst in het Dorp' is een cultureel initiatief van het Bilzerse stadsbestuur. De inwoners van alle Bilzerse deelgemeenten kregen de kans om een kunstwerk te kiezen met een thema dat de eigenheid van de inwoners van de verschillende woonkernen weergeeft.

Een dertigtal fietsers van vtbKultuur ontdekten een tiental uitgekozen kunstwerken. Er werd telkens even halt gehouden om de artistieke en menselijke betekenis van deze werken toe te lichten. Verschillende entiteiten, verscholen in het Haspengouwse landschap, werden via rustige ruilverkavelingswegen bezocht. Zo werd in deze rurale regio het sportieve aan het culturele gekoppeld.