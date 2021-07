Tijdens de finaleshow van Miss Wellness Beauty, die op 10 juli plaatsvond in de Belle Epoquezaal van het Hilton hotel in Antwerpen, werd de Bilzerse Melissa Holsteens verkozen tot Miss Wellness Style 2021. Daarbovenop kreeg ze nog twee awards: 'Day of beauty' en 'media'.

De show startte met een openingsdans van de 12 overgebleven finalisten, gevolgd door een persoonlijke voorstelling door elk van de kandidaten met vragenrond, een catwalk in stadskledij en in badkleding. De show werd afgesloten met een opkomst in galakleed. Tussendoor waren er optredens van Danzel & Sergio.

Melissa, die make-upartiest en 'lashlift experte' is, maakte dankzij haar uitstraling en houding tegenover de jury een grote indruk en nam zo dan ook de titel van Miss Wellness Style 2021 mee naar huis. Ze heeft ook een enorm doorzettingsvermogen en toewijding voor het vak. Door haar award van 'Day of beauty' wordt ze een jaar lang het gezicht van de gelijknamige vakbeurs. Haar media-award brengt haar dan weer een weekendje in Parijs. Daarenboven mag ze haar verwachten aan een professionele fotoshoot.

Hoewel ze niet zelf tot Miss Wellness Beauty werd verkozen - die eer ging naar Luciana Reulens - gaat dit fantastische avontuur toch nog steeds verder voor Melissa. Samen met andere winnende meisjes kan ze immers nog een heel jaar het gezicht zijn van de beautysector.