Neos Zutendaal in vervoering van Chique Dingues

Zij brachten met ‘Chique Dingues’ een amalgaam van Franse chansons, smartlappen en levensliederen die de openluchtzaal bij momenten in vervoering bracht. Het regende bakken water, maar daar heeft niemand veel van gemerkt, laat staan gevoeld. Lien Van de Kelder bracht muziek die ze meegenomen had uit Montpellier waar ze een Erasmusjaar doormaakte, Jan De Smet verraste met knappe muziek, een paar van zijn hits en zijn fratsen en Wouter Berlaen zorgde voor het de instrumentale hoogstandjes. Hiermee is Neos Zutendaal helemaal vertrokken voor wat een prachtig seizoen gaat worden.