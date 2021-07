Bankjes in Riemst vertellen verhalen

De podcast ‘Het Bankje’ heeft er voor gezorgd dat zelfs in coronatijd er theater kan gebracht worden op een aangepaste wijze. Zo’n bankje heeft een sticker met een QR-code erop. Als je met je smartphone de code scant, kan je niet alleen uitrusten, maar ook luisteren naar een boeiend verhaal. In Riemst vind je in totaal twintig bankjes met zo’n sticker. Ideaal om tijdens een fietstocht of een wandeling in eigen dorp even halt te houden en te luisteren. Albertine en Jenny hebben alvast genoten van het verhaal aan hun bankje.

Wil je weten waar in Riemst de bankjes te vinden zijn? Check dan even de website www.riemst.be/nl/nieuws/het-bankje. Je kan deze verhalen nog beluisteren tot 30 september.