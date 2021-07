COLUMN Kelly LoosL: Goud

Kelly Loos schrijft een column over het dagelijkse leven in Houthalen-Helchteren.

Met een jaar vertraging beginnen vandaag de Olympische Spelen in Tokio. Het EK leverde helaas geen prijs op, maar de komende weken maken de Belgen dus wel kans op een (of meerdere) gouden medaille(s). We wensen hen alvast veel succes, want dat goud is meestal de ultieme bekroning voor lang en hard werk.

Wie al zeker goud behaalden deze zomer, zijn mijn ouders. Ze vierden op 10 juli hun gouden bruiloft. We lieten hen met een limousine naar het NAC voeren, waar we hartelijk onthaald werden door de schepen van feestelijkheden. In de trouwzaal werden ze met foto’s en een uittreksel uit de huwelijksakte teruggevoerd naar vijftig jaar geleden. Het geheel werd afgesloten met een receptie. In beperkte kring uiteraard, want dat vervelende coronavirus loert nog steeds om elke hoek. Proficiat, mama en papa, en nu op naar de zestig jaar!

Maar alsof 2021 nog niet triest genoeg was met alle coronaperikelen, deden de weergoden er de week na de gouden bruiloft nog een serieuze schep bovenop. Waar Houthalen-Helchteren eind juni nog gigantisch veel liters water te slikken kreeg en heel wat straten en kelders onderliepen, ontsnapten we half juli gelukkig aan het ergste. Hoewel ook nu wellicht in menig huis de emmers en dweilen bovengehaald moesten worden en ook hier en daar een straat blank kwam te staan, zagen we op tv dat het nog veel, veel erger kon. Hallucinante, haast apocalyptische beelden haalden het journaal: eerst vanuit Voeren, later vanuit Pepinster, Verviers en andere plaatsen in ons anders zo veilige landje.

Een gouden medaille zou ook hier niet misplaatst zijn: voor alle mensen die hun buren gingen helpen, voor alle hulpverleners die van heinde en verre naar de zwaarst getroffen plaatsen afzakten om mensen te helpen en zelfs te redden, voor alle mensen die materiaal hielpen inzamelen om de getroffen gezinnen te helpen, voor iedereen die een centje stortte voor het noodfonds, voor alle vrijwilligers die zich hebben opgegeven om te helpen opruimen, voor... Het zijn er te veel om op te noemen, maar een gouden medaille verdient zoveel solidariteit zeker. Heel veel sterkte aan iedereen die getroffen werd door de watersnood.