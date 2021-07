Met één rake video maakt gymnast komaf met mythe over anti-seksbedden op Olympische Spelen

De beruchte seksuele uitspattingen van olympische atleten in het olympisch dorp zullen dit jaar erg summier worden. De organisatie wil intiem contact tussen atleten zoveel mogelijk vermijden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De kartonnen bedden waarop atleten slapen, deden echter sommige atleten speculeren dat ze specifiek gemaakt werden om geen seks in te hebben. Ze dragen immers maar één persoon. Maar een Ierse gymnast maakte een filmpje waarop hij vrolijk kon dansen op het kartonnen bed, waardoor de speculaties de vuilbak in kunnen.