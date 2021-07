De eerste kilometers in Tokio: Van Aert en co. hebben eerste ritje op Japanse bodem achter de rug

Wout van Aert, Tiesj en Greg Van Avermaet hebben een zeventigtal kilometer afgewerkt in Tokio naar aanloop van de Olympische Spelen. De eerste rit van de olympische wegselectie, want het trio reisde samen zondagavond pas af naar Japan.

Het ritje van 70 kilometer met 800 hoogtemeters en een gemiddelde van bijna 30 km/u was wellicht een rustige opener voor de drie renners. De gevoelstemperatuur die door Strava weergegeven wordt, is niet min: 32 graden met een luchtvochtigheid van 67 procent. Het trio passeerde overigens niet op het parcours van de wegrit of de tijdrit.