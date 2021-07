Zanger en violist Robby Steinhardt van rockband Kansas overleden

Steinhardt overleed zaterdag op 71-jarige leeftijd als gevolg van complicaties na een acute ontsteking van de alvleesklier. Volgens zijn vrouw had hij juist een solo-album opgenomen en keek hij ernaar uit om weer op te treden.

Kansas had hits als ‘Carry On Wayward Son’ (1976) en ‘Dust in the Wind’ (1977). Wereldwijd verkocht de groep 15 miljoen platen. Steinhardt was bandlid van 1973 tot 1982 en van 1997 tot 2006.