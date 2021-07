Vertrouwen getankt: Red Lions verslaan Argentinië in oefenduel met kleinste verschil

De Belgische hockeymannen (FIH 2) hebben dinsdag in hun voorbereiding op de Olympische Spelen een oefenduel tegen Argentinië (FIH 4) gewonnen. De Red Lions haalden het in het Oi Hockey Stadium in Tokio met 1-0.

Het oefenduel, ingekort tot twee keer twintig minuten, was een heruitgave van de olympische finale van 2016 in Rio. Toen wonnen de Argentijnen met 4-2 en hielden België zo van olympisch goud.

De twee landen stapten in een broeierige hitte met het mes tussen de tanden op het terrein. Er werden felle duels uitgevochten met Loïck Luypaert als belangrijkste slachtoffer. De 29-jarige verdediger kreeg een stick van een Argentijn tegen het hoofd en moest de wedstrijd met een bloedende wonde staken. Hij kreeg enkele hechtingen.

De Lions, onder aanvoering van Felix Denayer, die vrijdag samen met Nafi Thiam de Belgische vlag zal dragen tijdens de openingsceremonie, kwamen in de tweede periode op voorsprong. Sebastien Dockier tekende twaalf minuten na de hervatting met een rake knal voor de enige goal.

Bij de Belgen ontbreken meerdere spelers door blessurezorgen. Tom Boon (kuit), Cédric Charlier (hamstring) en Antoine Kina (overbelasting) volgden de match vanuit de tribune. Daardoor kreeg o.a. Thomas Briels, de afgevoerde kapitein die in Tokio als reserve werd geselecteerd, speelgelegenheid.

Donderdag werken de Red Lions op dezelfde locatie nog een tweede oefenduel af tegen Japan, het gastland van de Spelen.

De Belgische hockeymannen zijn sinds 13 juli op Japanse bodem. De voorbije week werkten de regerende wereldkampioenen een stage af in Hiroshima. Sind zondag zijn ze in het olympisch dorp in Tokio.

De Lions openen hun olympisch toernooi zaterdag met een wedstrijd tegen Nederland (FIH 3), dat in de halve finale van het EK vorige maand nog nipt te sterk was. Daarna volgen in groep B duels met Duitsland (FIH 5), Zuid-Afrika (FIH 14), Canada (FIH 10) en Groot-Brittannië (FIH 7). De top vier stoot door naar de kwartfinales.

“Blij met vormpeil spelers”, zegt bondscoach McLeod na winst in eerste oefenmatch

Bondscoach Shane McLeod wilde na afloop van de match, die werd ingekort tot twee keer twintig minuten, geen belang hechten aan het resultaat. “Deze uitslag betekent niets. Het was maar een halve wedstrijd. Het was de bedoeling de jongens wat ritme te laten opdoen, hen te laten wennen aan dit toch wel indrukwekkende stadion. Je kan je voorstellen hoe het eruit moet zien als de tribunes vol zitten. Het veld is ook uitstekend.”

Sinds zondag zijn de wereldkampioenen in het olympisch dorp in Tokio. Daarvoor werkten ze een stage af in Hiroshima. “Het is heel goed gegaan. Onze verwachtingen zijn overtroffen”, legde McLeod uit. “We hadden er alle faciliteiten ter beschikking, konden er goeie trainingen afwerken en in de tussentijd wennen aan de hitte en het tijdsverschil. Ik ben blij met waar de spelers nu staan. Heel wat jongens leunen tegen hun topvorm aan.”

In de kern kampen wel enkele Lions met blessureleed. Topschutter Tom Boon sukkelt al enkele weken met de kuit, Cédric Charlier heeft last van de hamstring en Antoine Kina kwam evenmin in actie door overbelastingsverschijnselen. Bovendien kreeg Loïc Luypaert tegen de Argentijnen een stick tegen het het hoofd. Maar McLeod ziet genoeg alternatieven. “Wij hebben een groep van achttien en we zullen hen waarschijnlijk allemaal gebruiken in de eerste drie matchen.”

Zaterdag openen de Lions hun toernooi tegen Nederland. Het duel wordt daags na de openingsceremonie gespeeld. Naast Nafi Thiam zal ook Felix Denayer de Belgische vlag het Olympisch Stadion binnen dragen. “Het zal veel voor hem betekenen, het zijn al zijn vierde Spelen, en het straalt ook af op onze ploeg”, zegt McLeod over de aanduiding van zijn aanvoerder. “Misschien zal hij tegen Nederland maar 95 in plaats van 100 procent zijn, maar hij is een fantastische atleet en kan daar wel mee omgaan.”()