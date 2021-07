Techbedrijf IBM heeft in het tweede kwartaal de grootste omzetstijging in drie jaar in de boeken gezet. Dat deed het bedrijf dankzij de sterke vraag naar clouddiensten nu thuiswerken en hybride werken voorlopig niet weg te denken zijn. Daarmee werpt de nieuwe strategie die IBM onder topman Arvind Krishna heeft ingezet zijn vruchten af.