Zondag nog als ritwinnaar op het Tour-podium in Parijs, maandagmiddag veilig geland in Tokio. Wout van Aert heeft niet lang kunnen nagenieten van zijn zege op de Champs-Elysées, maar is naar eigen zeggen blij dat hij in de Japanse hoofdstad is aangekomen. “Gelukkig heb ik toch een beetje kunnen slapen.”