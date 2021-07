In de Neerstraat (foto) en Stationsstraat in Schulen staat het water op sommige plaatsen nog steeds tot tegen de gevels van huizen. “Mensen zijn nog altijd aan het vechten om het water buiten te houden”, zegt burgemeester van Herk-de-Stad Bert Moyaers. — © Serge Minten

Herk-de-Stad/Voeren/Hasselt/Alken/Sint-Truiden

Terwijl de meeste gemeenten stilaan aan de opkuis beginnen, is het op andere plaatsen nog wachten tot het water wegzakt. In Herk-de-Stad vreest burgemeester Bert Moyaers (Vooruit) dat dat nog dagen tot zelfs weken kan duren. “Zeker als het in het weekend opnieuw gaat regenen.”