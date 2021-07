J.K. Rowling met de dood bedreigd

De Britse schrijfster J.K Rowling, auteur van de bekende Harry Potter-boeken, wordt met de dood bedreigd. Via sociale media deelde ze een bericht van iemand die haar “een bom in haar brievenbus” toewenste. Rowling ligt al langere tijd onder vuur vanwege haar vermeende afkeer van transgenders.

J.K. Rowling schreef op Twitter onder meer dat jongeren met mentale problemen tegenwoordig wel erg makkelijk hormonen toegediend krijgen en geslachtsoperaties worden aangeraden, “terwijl dat misschien niet het juiste is”. In haar boek Troubled Blood, dat Rowling schreef onder haar pseudoniem Robert Galbraith, is de schurk van het verhaal een man die zich verkleedt als vrouw. Critici zagen daarin bewijs dat zij daarmee feitelijk bedoelde nooit “een man in vrouwenkleding te vertrouwen”.

Het zorgde voor een storm aan kritiek, onder andere van de bekende Nederlandse transvrouw Nikkie de Jager. “En dan te bedenken dat ik groot fan was van Harry Potter. J.K. Rowling, je bent een schande. Je hebt geen idee hoeveel pijn je mensen aandoet. Shame on you”, schreef de gevierde presentatrice van het afgelopen Eurovisie Songfestival.

Zelf heeft Rowling altijd ontkend iets tegen transgenders te hebben. Ze zegt dat ze in het verleden te maken heeft gehad met huiselijk geweld en seksueel misbruik. “De reden dat ik me hierover uitspreek, is dat ik solidair wil zijn met al die vrouwen die net zo’n geschiedenis hebben als ik. Die ‘onverdraagzaam’ worden genoemd, omdat ze moeite hebben met het idee dat er geen verschillende seksen zouden bestaan.”

Desondanks ligt ze sindsdien onder vuur, nu dus tot en met doodsbedreigingen aan toe.