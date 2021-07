Asielzoeker, ‘fiere foordochter’ met IQ van 142 en zelfs een matroos: enkele bijzondere kandidates voor Miss België 2022

Welgeteld 201 jonge vrouwen hopen in 2022 het kroontje van de huidige Miss België Kedist Deltour over te nemen. Maandag werden de kersverse kandidates in Plopsaland De Panne voorgesteld – een beetje in mineur door zowel de coronamaatregelen als de waterramp in de Ardennen. Nogal wat Waalse kandidates raakten niet tot aan de kust. Zij die er wel waren, brachten elk hun eigen verhaal mee. Wij pikten er alvast zes uit.