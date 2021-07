Amazon-stichter Jeff Bezos is de rijkste persoon ter wereld. Tegenwoordig hoort daar ook een ruimtereis bij. De 57-jarige Amerikaan stampte in 2000 ruimtevaartbedrijf Blue Origin uit de grond. Met het ruimtetuig New Shepard zet Bezos dinsdag koers naar de ruimte, negen dagen na die andere miljardair: Richard Branson. Al ging die volgens Bezos nooit écht de ruimte in.