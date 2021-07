Zangeres Halsey voor de eerste keer mama

De 26-jarige zangeres Halsey is voor de eerste keer mama geworden. Dat maakt ze bekend op Instagram.

“Dankbaarheid. Voor de meest ‘zeldzame’ en euforische geboorte. Aangedreven door liefde.” Zo maakt de zangeres, onder meer bekend van de hit Closer, de geboorte van haar kindje bekend.

Het kindje kreeg de naam Ender Ridley Aydin en werd vorige week al geboren. De naam Ender komt uit het Turks, een knipoog naar de Turkse filmmaker en papa Alev Aydin, en betekent zeldzaam. Halsey had begin dit jaar bekendgemaakt dat ze zwanger was. In het verleden was ze ook al open over haar strijd met endometriose en de meerdere miskramen die ze daardoor had.

(sgg)