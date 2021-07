Arsenal ziet in Sambi nu al de nieuwe Vieira, maar: “Hij belandt in een club vol twijfels”

Albert Sambi Lokonga (22) is een Arsenal-speler. Zijn transfer vanuit Anderlecht voor 17,5 miljoen euro hangt al weken in de lucht, maar na zijn quarantaine in Londen is de middenvelder nu ook officieel gepresenteerd. De fans van The Gunners zijn in de wolken. Zij vergelijken de Belg al met clubicoon Patrick Vieira, maar analist Philippe Albert is voorzichtiger: “Sambi belandt in een club vol twijfels.”