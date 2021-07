Het ‘voorbeeldland’ met de hoogste vaccinatiegraad kleurt rood: waar ging het mis met Malta?

Malta kleurt rood op de Europese coronakaart. Dat is op het eerste gezicht verrassend. Want het eiland kent toch de hoogste vaccinatiegraad ter wereld? En vorige week waren ze nog van plan om alleen volledig gevaccineerde toeristen binnen te laten. Een voorbeeldland, leek het. Wat is er dan veranderd op de populaire vakantiebestemming? “Het gaat daar ongelooflijk snel de verkeerde kant uit.”