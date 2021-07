Rokende auto vliegt van brug, bestuurder overleeft het als bij wonder: “Leek wel een meteoor”

Het lijkt wel een scène uit een de legendarische The Dukes of Hazzard-serie: een rokende auto vliegt van een brug en landt op de weg voor de wielen van een truck die nog net kan remmen. Dat was wat een Amerikaanse trucker zag toen hij met zijn gezin op weg was naar huis. “Het leek wel een meteoor met staart die door de lucht suisde”, klinkt het op YouTube, waar de beelden van het spectaculaire ongeval werden gedeeld. “Waar was ik eigenlijk net getuige van?” De oorzaak van het incident is nog niet duidelijk, de vrouw die achter het stuur zat stelt het goed.