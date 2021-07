Dirk Devroey: “Vrees voor buitenlanders die in België komen feesten”

De beslissing van het Overlegcomité om het Covid Safe Ticket vanaf 13 augustus te laten gebruiken voor outdoor evenementen vanaf 1.500 bezoekers, is een goede beslissing. Maar wat met de kleinere evenementen, vraagt VUB-professor Huisartsengeneeskunde Dirk Devroey zich af. “Ik vrees dat dit buitenlanders naar België gaat lokken om feestjes te houden”, zegt de professor. “Dit was beter op Europees niveau geregeld.”

“We hebben nu wel een beveiliging voor de evenementen van 1.500 mensen en meer, maar ik vrees voor de kleinere evenementen waarvoor geen vaccinatiebewijs nodig is”, zegt professor Devroey. “We hadden eigenlijk een afspraak of regeling op Europees niveau nodig over de manieren waarop mensen kunnen bijeenkomen. Wie op vakantie is in Frankrijk moet bij wijze van spreken om de twee dagen getest worden, hier zijn de regels veel soepeler. Ik vrees dat dit een slecht signaal is. Als ik als Fransman een feestje zou willen organiseren, zou ik het wel weten. En dat is net de manier waarop het virus zich kan verspreiden.”

LEES OOK. Steven Van Gucht noemt twee PCR-testen na reis uit risicovolle gebieden “een verbetering”

Het virus circuleert immers nog op grote schaal, vindt professor Devroey: “We hebben vandaag nog steeds dubbel zoveel mensen in het ziekenhuis als vorige zomer, en het aantal hospitalisaties stijgt ook opnieuw. We blijven met andere woorden op een plateau zitten en blijven onze zorgsector onder druk zetten. Je hoeft alleen al te kijken naar hoe het virus toeslaat bij mensen die niet gevaccineerd zijn. Bovendien zal niet iedereen die volledig gevaccineerd is, 100 procent beschermd zijn. Dat zie je bij alle vaccins, mensen met een zwakkere gezondheid kunnen nog steeds besmet raken en ziek worden. Ook daar moeten we rekening mee houden.”

LEES OOK. Geert Molenberghs: “Zeer zware maatregelen zoals een lockdown zullen er niet meer komen”