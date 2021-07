Hasseltse Straatnamen - Monseigneur Kerkhofsstraat

Louis Jozef Kerkhofs werd in 1878 geboren in Val-Meer. Tijdens zijn humaniorastudies aan de colleges van Peer en Hasselt behaalde hij schitterende uitslagen. Hij werd dan seminarist in Luik maar wegens zijn uitzonderlijk studietalent werd hij naar de Gregoriana in Rome gestuurd om er doctor in de godgeleerdheid te worden. Aan het grootseminarie in Luik werd hij professor en later directeur. In 1925 werd hij tot hulpbisschop van het bisdom Luik gewijd en twee jaar later werd hij de 88ste bisschop van Luik en zo de 88ste opvolger van de heilige Lambertus. Tijdens een officieel bezoek aan Banneux in 1943 erkende hij plechtig de verering van Maria als de Maagd der Armen, later bevestigde hij het bovennatuurlijk karakter van de verschijningen die dan ook door het Vaticaan erkend werden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog protesteerde hij tegen de verplichte tewerkstelling en weigerde de naam van de seminaristen over te maken aan de Duitsers. Hij bracht eten naar de gevangen gijzelaars aan de citadel. Hij was persoonlijk betrokken bij het verstrekken van een veilige schuilplaats voor Joodse mensen die met deportatie bedreigd waren. Zij konden onderduiken in het bisschopshuis zelf, later ook in verschillende kloosters. Joodse kinderen bracht hij onder bij bevriende gezinnen, dit met de hulp van vooraanstaande burgers in zijn omgeving. Zijn houding werd in gans België bewonderd. Louis Jozef Kerkhofs overleed in 1962 op 84-jarige leeftijd en werd begraven op de dodenakker van zijn geboortedorp Val-Meer. Zijn gedenkplaat hangt aan de zij-ingang van de parochiekerk.“Ne mins dieë mieër dee as z’n pliech…”