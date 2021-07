Geert Molenberghs: “Zeer zware maatregelen zoals een lockdown zullen er niet meer komen”

Biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven) gelooft dat er geen nieuwe grote maatregelen zoals lockdowns zullen volgen in ons land, ook nu dat het aantal coronabesmettingen opnieuw aan het stijgen is. “We moeten voorzichtig blijven, maar als we deze mate van vaccinatiesnelheid kunnen aanhouden en degelijke controles op het reizen uitvoeren, kunnen we verder winst boeken”, zei Molenberghs maandag na afloop van het Overlegcomité.

Molenberghs reageert voorzichtig positief op de persconferentie van het Overlegcomité. “Het is goed dat er beslist is om niet alles open te gooien op 1 september. België is over het algemeen goed bezig. Als mensen voorzichtig blijven, onder meer met het aantal sociale contacten en reizen, kunnen we verder gaan op dit elan.”

In verband met de extra controles die er komen voor reizigers is Molenberghs kritisch voor de regeringen. “Er is al vaker aangekondigd dat er scherpere controles zouden komen, maar het blijft een pijnpunt. Ik geef het Overlegcomité het voordeel van de twijfel, maar het wordt eerst zien en dan geloven.”

Voor massa-evenementen zoals Pukkelpop vindt de biostatisticus het evenwel nog te vroeg. Pukkelpop vindt van 19 tot 22 augustus plaats, en kan dus gebruik maken van het Covid Safe Ticket. Mondmaskers dragen en afstand houden mogen achterwege gelaten worden, wanneer mensen kunnen aantonen dat ze ofwel volledig gevaccineerd zijn, ofwel een negatieve PCR-test van maximum 48 uur oud hebben afgelegd.

“Dergelijke evenementen zijn nog niet aan de orde, daar blijf ik bezorgd over”, zegt Molenberghs. “De PCR-testen kunnen lekken vertonen. Als iemand op Pukkelpop toch positief is, en die persoon besmet iemand die wel negatief heeft getest maar nog niet gevaccineerd is, kan de bal opnieuw aan het rollen gaan. Wanneer mensen gevaccineerd zijn, raken ze ook minder snel besmet, en zijn ze ook beter beschermd tegen vals negatieve personen. Met massa-bijeenkomsten kan dus beter gewacht worden tot het overgrote deel van de bevolking volledig gevaccineerd is.”

